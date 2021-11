Conselho Regional de Farmácia lança concurso com mais de 300 vagas em Goiás para diversas funções

O Conselho Regional de Farmácia do Estado de Goiás (CRF-GO) publicou edital para o preencher 320 vagas.As oportunidades são em cargos de níveis médio e superior.

As vagas de nível médio estão distribuídas entre Anápolis, Goiânia, Luziânia e Rio Verde. Os candidatos aprovados irão atuar com jornadas de 40h e salários de R$1.935,36. São 140 vagas para o cargo de agente administrativo.

As 180 vagas restantes são para o nível superior. Há oportunidades para os cargos de advogado, analista de comunicação, agente de tecnologia da informação, contador, farmacêutico consultor e farmacêutico fiscal.

A carga horária também será de 40 h, com exceção do posto de analista de comunicação, que será de 25h. Os salários variam entre R$2.200 e R$6.850, dependendo da carreira.

O concurso CRF-GO vai contar com provas objetivas, discursivas e de títulos (exceto para os cargos de agente administrativo e de TI). Todas as etapas do concurso serão realizadas em Goiânia.

As provas objetivas e discursivas estão previstas para o dia 23 de janeiro. Ao todo, serão 120 questões.

Os interessados devem se inscrever até o dia 08 de dezembro, no site do Instituto Quadrix. A taxa de inscrição custa de R$ 42 e R$ 62, de acordo com o cargo escolhido.