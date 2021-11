3 formas de fazer a receita do doce português que é considerado o manjar dos deuses do Olimpo

Você sabia que a Ambrosia é um tipo de doce bastante tradicional de origem portuguesa? Além disso, ele era considerado o doce magnífico dos deuses do Olimpo em que se um mortal comesse sentiria uma sensação fora do normal de felicidade. Bom, além de sua origem e mitologia, dá para fazer a ambrosia em casa, sem dar muito trabalho! Por isso, veja agora 3 formas de fazer o doce português pra lá de simples e delicioso. Vamos lá!

3 formas de fazer o doce português:

1. Para primeira receita, você vai precisar de:

1 litro de leite

2 xícaras de açúcar

6 ovos inteiros

1 pau de canela

4 cravos da índia

Suco de 1 limão pequeno

Modo de preparo:

Primeiro coloque em uma panela média 1/2 xícara de açúcar, a canela e os cravos da índia. Assim, deixe ferver até dourar o açúcar (cor de caramelo). Em seguida, acrescente o leite, o suco do limão, o restante do açúcar e os ovos ( misture os ovos antes para estourar as gemas). Agora, mexa de vez em quando, com cuidado. Por fim, deixe ferver até ficar quase seca e sirva-se à vontade!

2. Para a segunda receita, você vai precisar de:

1 litro de leite

250g de açúcar

8 gemas

4 claras

Cravo

Casca de limão

Canela em pó para polvilhar

Modo de preparo:

Primeiramente, em uma panela, coloque o leite, o açúcar, o cravo e a casca de limão. A seguir, deixe ferver até reduzir pela metade, mais ou menos 20 minutos e abaixe o fogo. Enquanto isso, bata as claras em neve e acrescente as gemas uma a uma. Assim, com o leite em fogo baixo, junte os ovos batidos, vá mexendo sempre com uma escumadeira, de baixo para cima, durante 10 minutos aproximadamente, até dar o ponto e está prontinho!

3. Para a terceira receita você vai precisar de:

1 lata de Leite Condensado

1/2 litro de Leite

4 ovos

Canela em pó e em casca

Modo de preparo:

Em primeiro lugar, leve ao fogo o leite condensado e o leite em panela de fundo largo reserve. Nesse entretempo, bata as claras em neve e junte as gemas uma a uma e continue batendo para que fique bem leve. Em seguida, despeje no leite fervendo e deixe cozinhar em fogo baixo. Assim, quando a parte de baixo estiver cozida e firme, vire os pedaços com uma escumadeira para que cozinhe por igual. Depois, retire do fogo e coloque em uma travessa. Agora, salpique a canela em pó e a canela em casca ao leite. Sirva gelado!