Faça isso e seu colchão amarelado ficará novinho em folha

Essa fórmula secreta promete recuperar o seu colchão e deixá-lo branco novamente

Pedro Ribeiro - 30 de junho de 2024

(Foto: Captura de Tela/Youtube/ Talita Cavalcante)

Manter o colchão limpo e sempre branquinho não é uma tarefa fácil.

A limpeza do colchão amarelado não só contribui para uma melhor noite de sono, mas também pode prolongar a vida útil.

É bastante comum que, ao longo do tempo, os colchões brancos acumulem manchas amareladas, essas marcas comprometem a aparência do móvel, além de serem fonte de ácaros e bactérias, que fazem muito mal à saúde.

Mas ainda bem que estamos aqui pra te ajudar!

Existe uma fórmula simples e eficaz para remover de uma vez por todas o amarelado do colchão e deixá-lo novinho em folha.

Faça isso e seu colchão amarelado ficará novinho em folha

Uma boa noite de sono é extremamente necessária para a saúde, além de renovar as energias para próximo dia, não é mesmo?

Mas, muitas vezes, acabamos esquecendo a limpeza do colchão amarelado. Essas manchas podem surgir por causa do suor, óleos produzidos pelo corpo entre outros resíduos.

Porém, uma dica compartilhada no Instagram (@brucduarte), promete te ajudar a remover essas manchas, e deixar o seu colchão novinho em folha.

Então sem mais delongas vamos pra receita!

Para essa misturinha, você vai precisar de: 1 xícara de água sanitária e 3 colheres de sopa de açúcar.

Em um recipiente, tipo borrifador, misture os dois ingredientes até que o açúcar esteja totalmente dissolvido na água sanitária.

Depois, borrife a fórmula na área amarelada do colchão e deixe agir.

De acordo com o vídeo, o açúcar é usado para neutralizar e clarear o tecido sem que ele desbote.

No entanto lembre-se, antes de tentar em casa, leia as instruções do fabricante e faça um teste em uma pequena parte do colchão para evitar danos.

Veja o vídeo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bruc Duarte (@brucduarte)

Gostou da dica? Você também vai curtir:

O jeito certo de limpar o sofá para não estragar e manter ele conservado

O truque certeiro para limpar o box do banheiro e deixá-lo como novo

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!