Receita de Bolo de Queijo com Leite de Coco: muito fácil e uma delícia

Pode assumir aqui, entre a gente, bolo de queijo com leite de coco tem ou não tem gostinho da casa da nossa mãe? Além da nostalgia, essa é uma ótima opção de lanche da tarde, café da manhã ou para servir as visitas em casa. Foi pensando nisso que hoje trouxemos para você uma receita de bolo de queijo com leite de coco, pra lá de fácil e muito deliciosa. Vai ser um túnel no tempo, vamos lá!

Receita de Bolo de Queijo com Leite de Coco:

Você vai precisar de:

4 ovos

2 colheres de sopa de manteiga

3 xícaras de chá de açúcar

1 xícara de chá de farinha de trigo

2 vidro de leite de coco pequeno

1 pitada de sal

½ colher de sopa de fermento em pó

6 colheres de sopa de requeijão cremoso

4 colheres de sopa de queijo parmesão ralado

300 g de coco fresco ralado grosseiramente

Modo de preparo:

Bata todos os ingredientes no liquidificador. Assim, formará uma mistura homogênea. Agora, escolha uma forma de sua preferência e unte. por fim, leve ao forno, pré-aquecido a 180ºC (dependendo da potência) e deixe assar até que esteja bem douradinho (cerca de 30 a 40 minutos).

Dica: depois de pronto, você pode decorar seu bolo como quiser, com leite condensado, coco ralado. Aqui vale de tudo! Pode usar a criatividade.

