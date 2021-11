Seguranças vão ver porque cachorro está latindo e se assustam com cobra gigante em tubulação: “monstra”

Seguranças da Universidade Federal do Pará (UFPA) gravaram um vídeo que revela uma cobra gigante através de um buraco de tubulação e as imagens acabaram viralizando pelo tamanho atípico do animal.

Eles só identificaram o perigo graças aos incessantes latidos do cachorro que vive no local e estaria euforico com a serpente.

Em uma das cenas, é possível ver a cabeça do réptil ocupando quase toda saída do tubo e, pelas reação dos homens, a situação não era nada confortável.

“Monstra! Olha o corpo dela!”, comentou um deles.

Procurada pela imprensa local, a universidade informou que está averiguando a informação com o Departamento de Segurança.

Pelo tamanho da cobra, pelas cores, formato da cabeça e por ser encontrada em Belém (PA), é possível que a serpente seja uma sucuri.

Essa espécie é bastante tradicional no Norte do país, principalmente na região do Amapá e fronteira com a Guiana Francesa.

As sucuris podem alcançar até sete metros de comprimento e pesar entre 70 e 100 kg.

Por ter hábito de viver em regiões pantanosas e mais aquáticas, o cardápio dessa espécie consiste peixes, aves, mamíferos e jacarés.