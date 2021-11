Posto de combustível leva multa por enganar clientes descaradamente

Quem é motorista já ouviu alguma história semelhante. Ir a um posto de combustível e o frentista colocar gasolina aditiva ou invés da comum, sem mesmo argumentar com o cliente, não é caso tão raro.

Entretanto, um posto de combustível de Goiânia, levou uma multa de R$ 4o mil por fazer isso de forma sistemática.

Tanto que a indenização requerida pelo Ministério Público (MP) é por moral dano moral coletivo.

A ação, proposta em 2015 pelo MP, foi sustentada que o posto cometeu práticas abusivas contra o consumidor ao orientar frentistas a abastecer com um combustível diferente do solicitado. Claro, sempre com o mais caro.

Outra forma de induzir os consumidores a abastecerem com o produto mais caro era mentir para os clientes que não tinham em estoque o tipo de combustível solicitado com intuito de vender o de maior valor.

A empresa chegou a reconhecer a prática, mas atribuiu a responsabilidade aos frentistas, alegando nunca ter incentivado a prática tendo, inclusive, os demitido.

Assim, a sentença agora confirmada determinou que o estabelecimento comercial igualmente se abstenha de omitir a quantidade de estoque do produto pedido pelos clientes.