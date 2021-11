Temporal em Anápolis já tem marcas de destruição pela cidade

A chuva que começou a cair em Anápolis ainda na madrugada desta quinta-feira (18), e que continua constante ao longo de todo o dia, já deixou uma série de estragos para moradores de diferentes bairros.

No Residencial Copacabana, pouco antes de amanhecer, uma mulher teve a casa toda inundada pela água que escorria pela rua e uma série de pertences ficaram danificados. Ao Portal 6, vizinhos contaram que estão se mobilizando para ajudá-la a recuperar tudo o que perdeu.

Moradora do Residencial Copacabana mostra casa destruída após forte chuva em Anápolis. Vizinhos estão se mobilizando para ajudá-la a recuperar tudo o que perdeu. pic.twitter.com/8sGLZRsa24 — Portal 6 (@portal6noticias) November 18, 2021

No Residencial Morumbi, já no começo da tarde, um muro não resistiu à força da precipitação e caiu sobre uma residência, que também ficou com vários cômodos e móveis destruídos.

Na Vila Góis, um dos bairros mais próximos do Centro, moradores registraram várias casas alagadas. Há ainda vídeos circulando nas redes sociais mostrando a força da enxurrada na Avenida Pedro Ludovico.

Morador da Vila Góis, em Anápolis, mostra casas sendo invadidas por água após forte chuva. pic.twitter.com/8IG9XMmOhO — Portal 6 (@portal6noticias) November 18, 2021

Como já adiantado pelo Portal 6, a previsão estima que a chuva será constante até o próximo final de semana. Por SMS, a Defesa Civil já alertou que é alta a possibilidade de queda de raios, granizo e vendavais nas próximas 24h.

A orientação é evitar situações de risco e, em caso de emergências, acionar o Corpo de Bombeiros pelo 193.