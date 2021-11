Como saber se seu nível de estrogênio está baixo? Confira os sintomas

Talvez você não saiba, mas ter baixos níveis de estrogênio pode significar algo não muito positivo para a nossa saúde. Por isso é necessário saber reconhecer os sintomas dessa condição. Mas, felizmente, existem algumas maneiras naturais de consertar isso e hoje o Portal 6 vai te apresentar. Vem com a gente!

Primeiramente, precisamos que você entenda que os estrogênios são hormônios essenciais para o desenvolvimento das características e funções sexuais das mulheres. Além disso, eles influenciam a menstruação e a reprodução.

Assim, esse hormônio, junto com a progesterona, diminui no período da menopausa, o que tem implicações importantes para o organismo. Basicamente, uma delas são as modificações na pele, que necessitam de cuidados e atenção.

Sintomas de baixos níveis de estrogênio

Pois bem, os níveis de estrogênio devem ser mantidos em equilíbrio para que a saúde feminina esteja bem. Assim, quando eles estão baixos, o corpo manifesta por meio de vários sintomas.

Em resumo, as primeiras mudanças notáveis ​​estão no ganho de peso, devido a falhas no processo de metabolismo. Além disso, há mudanças de humor ou comportamentos depressivos, devido à falta de estabilidade da serotonina.

Ademais, gera também cansaço, devido à sobrecarga da tireoide, Por fim, infecções do trato urinário e secura vaginal, devido à ausência de reguladores dos tecidos e mucosas dessa região.

Alimentos que ajudam

Mas calma lá, tem como resolver isso de maneira fácil! Basicamente, existem alguns alimentos capazes de fornecer esse hormônio com seu consumo. Por exemplo, frutas, verduras, grãos inteiros, legumes e produtos de origem animal. Além disso, fazer exercícios, ter bons hábitos de sono e tomar suplementos também pode trazer benefícios.