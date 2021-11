Estudo revela quais são as 6 cidades mais competitivas de Goiás e porque elas entraram no ranking

Goiânia é a cidade mais competitiva do Centro-Oeste. O levantamento é do Centro de Liderança Pública (CLP), que publicou a 2ª edição do Ranking de Competitividade dos Municípios em 2021.

Isso significa que a capital de Goiás é o lugar que melhor atende às necessidades da população, promovendo bem-estar social e e gerando um ambiente favorável para negócios.

O município se destaca nas três dimensões avaliadas pela pesquisa: Instituições (relativo à políticas de Sustentabilidade Fiscal e Funcionamento da máquina pública), Sociedade (indicadores de Saúde, Educação, Saneamento e Meio Ambiente) e Economia (Inserção econômica, Inovação, Capital Humano).

Em relação a 2020, Goiânia subiu 11 lugares no ranking geral do CLP, chegando à 79ª posição. O principal indicador que se destaca pela qualidade no município é a de Economia, que ocupa a 48ª colocação.

A cidade goiana que aparece na sequência é Rio Verde, localizada no Sudoeste do estado. Ela é a 8ª colocada do Centro-Oeste e 149ª no levantamento nacional.

Foi a que teve melhor desempenho ao se comparar com o ano anterior à 2020, saltando 30 posições. O maior destaque trata-se de instituições, mantendo o 126º lugar.

Também na região Sudoeste, Jataí despencou 51 colocações no ranking geral (198ª colocação). Apesar do resultado negativo, ela ocupa a terceira melhor posição de Goiás.

O município teve quedas em todos os setores abordados na pesquisa. O que sofreu menos impacto foi sobre saúde e educação, que ocupa o 137º lugar geral.

Catalão teve destaque no âmbito de Economia, subindo 52 lugares (215º), mas caiu no ranking do país. O município do Sul de Goiás ocupa a 204ª colocação geral em competitividade, após uma queda de 14 posições.

Na região metropolitana, Aparecida teve pequenas variações negativas nas dimensões pesquisadas, caindo sete colocações no país (209º). Contudo, ela ocupa a 24ª posição nacional entre as cidades com melhor desempenho em Instituições.

Por fim, Itumbiara ocupa o 6º lugar entre os municípios de Goiás melhor avaliados, subindo seis posições no ranking geral (217º). O tratamento de políticas de Sociedade se destacou na cidade, ocupando a 182ª colocação.