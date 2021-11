Mais uma reivindicação atendida por Caiado só reforça o nosso compromisso com Anápolis

O preço dos combustíveis é, hoje, uma das maiores preocupações dos brasileiros. Entre os pontos polêmicos deste tema estão os impostos e alterações nos valores que incidem sobre gasolina, etanol, óleo diesel e gás de cozinha. A alta destes combustíveis impacta diretamente na inflação e nos preços de tudo o que consumimos, de passagens de ônibus a itens da cesta básica.

Por isto, a decisão do Governo de Goiás em suspender a cobrança do ICMS do óleo diesel utilizado pela Urban, empresa que realiza o transporte coletivo em Anápolis, tem um peso estratégico de apoio à população. Por determinação direta do governador Ronaldo Caiado, a cobrança do principal tributo estadual representa uma queda imediata de 30% do valor do litro do combustível na bomba.

Temos uma alegria muito grande em ter participado desta decisão, uma vez através do nosso mandato de deputado estadual buscamos sensibilizar o governador para esta questão por uma razão bastante objetiva: o “desconto” no valor do diesel à empresa está condicionado ao compromisso de que este percentual seja repassado na passagem para cada usuário do sistema, tornando-a mais em conta.

Esta é mais uma oportunidade em que o governador assume lado em Anápolis: o da população. Entre suas virtudes está a de saber ouvir representantes da população das diversas regiões de Goiás. Temos, em nosso mandato, diversos exemplos de reivindicações para Anápolis que foram atendidas. A expansão da área do Daia e, agora, a retirada do ICMS são dois deles.

A decisão de caráter humanitário visa a minimizar ao usuário o peso da carestia e do recorrente dos preços diretamente na bomba e, também, do impacto causado na produção da Indústria goiana. Prova disto é que paralela a esta medida adotada em Anápolis, o Governo de Goiás também decidiu congelar o mesmo ICMS a toda a população tendo como valor de referência o litro de cada combustível bem abaixo do que é praticado.

As ações de Caiado em Anápolis reafirmam seu compromisso com a municipalidade, o seu respeito a todos nós, deputados estaduais e representantes das cidades e, sobretudo, sua luta para minimizar as dificuldades que a população vem atravessando. A gestão de Caiado faz com que o Governo de Goiás, aos poucos, deixe de ser um problema para se tornar o que deve ser: uma solução na vida dos goianos.

Amilton Filho é advogado e deputado estadual pelo Solidariedade. Escreve às quintas-feiras. Siga-o no Instagram.

