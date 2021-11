Vamos ter que ser sinceros, quem não gosta de uma boa fofoca? Ainda mais quando se refere a vida dos famosos, principalmente na vida dos casais. Isso inclui gravidez, filhos, escândalos de traição, idas e vindas. Por isso, hoje iremos trazer para você 10 casais famosos que se separaram em 2021, mas já reataram novamente. Relembre com a gente essa fofoca quente!

10 casais famosos que se separaram em 2021, mas já reataram novamente:

1. Pyong e Sammy

Primeiramente, vamos começar com Pyong e Sammy Lee. O casal, que estava junto há anos, havia se separado este ano em meio a uma suposta traição de Pyong durante o reality “Ilha Record”. Porém, recentemente, eles anunciaram a volta do relacionamento.

2. Mayra Cardi e Arthur Aguiar

A seguir temos esses dois que, depois de muitas idas e vindas neste ano, e supostas traições, parece que estão juntos novamente. Isso porque, nos últimos dias, a influenciadora publicou um vídeo em que aparece aos beijos com o ator ao som da dupla sertaneja Bruno e Marrone.

3. Gusttavo Lima e Andressa Suita

Temos também esse casal para lá de bonito, que no início do ano havia anunciado a separação. Mas, ao que tudo indica, eles estão juntos novamente. Isso porque foram diversos os flagras e trocas de elogios nas redes sociais, que aumentaram os rumores da reconciliação.

4. Thais Braz e Lucca Dias

A ex-BBB Thaís Braz reatou o relacionamento com Lucca Dias, com quem namorou em 2020. Basicamente, a influenciadora entrou no BBB 21 solteira, após romper o relacionamento com o corretor de imóveis. Porém, a criadora de conteúdo compartilhou uma foto de mãos dadas com Lucca e escreveu uma singela declaração. “Meu coração”, disse a modelo.

5. Gabigol e Rafaella Santos

Após algumas idas e vindas neste ano, Gabigol reatou namoro com Rafaella Santos, irmã de Neymar. Mas, o relacionamento ainda é tratado como segredo pelo casal. Além disso, o primeiro beijo do atacante do Flamengo com a empresária se deu há seis anos.

6. Juju Salimeni e Helisson Dias

Enquanto isso, depois de terminarem este ano, Juju e Helisson reataram o relacionamento. Basicamente, os dois revelaram aos fãs que estão juntos de novo ao lembrarem a surpresa que o empresário fez para a apresentadora no Dia dos Namorados do ano passado.

7. Thiago Lopes e Andressa Urach

Sem demoras, Thiago Lopes e Andressa Urach anunciaram que reataram o relacionamento. Depois de muitas polêmicas e à espera do primeiro filho, o casal publicou em suas respectivas redes sociais uma foto juntos e, na legenda, confirmaram que estão juntos novamente.

8. Gabi Martins e Tierry

Bom, Gabi Martins e Tierry assumiram o namoro no fim de 2020 e tiveram um breve rompimento em 2021. Porém, neste mesmo ano, os dois reataram o romance e estão juntinhos.

9. Gkay e Rezende

No final de 2020, Gkay e Rezende terminaram após uma suposta traição do youtuber. Porém, depois de boatos e até mesmo encontros escondidos flagrados em Dubai, a humorista, atriz e influenciadora digital brasileira, Gessica Kayane, assumiu que reatou o namoro com youtuber Afonso Rezende. Basicamente, a notícia foi dada após a publicação de uma foto no Instagram em que ambos aparecem com camisas estampadas com fotos um do outro.

10. Sarah Andrade e Lucas Viana

Por fim, temos a ex-BBB Sarah Andrade e Lucas, que após um mês de término de relacionamento, foram flagrados aos beijos durante a festa de aniversário de Flay, também antiga participante do reality.