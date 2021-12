Professora Doutora Katia Fernandes assume a direção geral do IFG Anápolis

Eleita no dia 14 de junho pela comunidade acadêmica, a professora Kátia Cilene Costa Fernandes comandará o Instituto Federal de Goiás – Câmpus Anápolis no próximo quadriênio (2021-2025). Graduada em Matemática (UFU), especialista em Metodologia do Ensino da Matemática (UNICLAR/SP), mestra em Matemática (UFG) e doutora em Ciência da Computação (UFG), Kátia está no IFG Anápolis desde a implantação do campus, em 2010.

Após vencer o pleito entre os três seguimentos votantes (docentes, técnicos e alunos), Kátia tem como desafio dar seguimento ao trabalho desenvolvido pela professora Elza Gabriela nos últimos 4 anos, reconhecido pela sociedade local e regional como destaque de compromisso educacional e social.

Em seus quatro anos Elza Gabriela coordenou obras importantes como a reforma e cobertura da quadra, a implantação das salas modulares, a captação de recursos e equipamentos importantes como veículos, mobiliários e aguarda ainda a modernização dos laboratórios. Todo esse trabalho rendeu homenagens e o reconhecimento da cidade, construído em parceria com a equipe e comunidade acadêmica mostrando o protagonismo do IFG no enfrentamento à pandemia com confecção de máscaras, distribuição de kits saneantes, empréstimo de computadores e fortalecimentos de vínculos com alunos, além de execução de programas de segurança alimentar.

Ainda temos muito a conquistar para ampliar nossa oferta de ensino, pesquisa e extensão, potencializando a atuação dos nossos docentes, valorizando nossos técnicos e transformando a vida dos nossos mais de 1200 alunos. O IFG Anápolis cumpre uma missão ousada, possibilitar a formação humana e profissional, em consonância com a ciência e a tecnologia, democratizando acesso/permanência por meio de bolsas e politicas de incentivo e garantindo uma educação pública, gratuita e de qualidade.

Marcos Carvalho é professor, psicólogo e servidor público federal. Atualmente vereador em Anápolis pelo Partido dos Trabalhadores. Escreve todas às terças-feiras. Siga-o no Instagram.

