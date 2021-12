Formada corrente de oração em Anápolis por adolescente ferida em explosão: “que Deus possa fazer um milagre na vida dela”

O pastor Maxwel Belmiro, da Igreja Cristã Acolher, frequentada pela família de Annelise Lopes Andrade em Anápolis, usou as redes sociais na noite desta terça-feira (30) para dar notícias sobre a adolescente.

Nas imagens, ele afirma que vários amigos, parentes e fieis da igreja o procuraram durante todo o dia querendo saber como a garota estava, mas que apenas naquele horário é que já tinham uma informação mais concreta sobre a situação.

O líder religioso então afirmou que o estado de Annelise é crítico e pediu a todos que acreditam em Deus se unam para orar por ela.

“Vamos estar clamando ao Senhor para que Deus possa fazer um milagre na cidade dela, Nos ajude em oração”, pediu.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Portal 6 (@portal6noticias)

Comoção

No próprio perfil profissional da adolescente no Instagram, que trabalha com a mãe no ramo da beleza, também são vários os stories de amigos e parentes prestando homenagens e torcendo para que ela se recupere o quanto antes.

Há, inclusive, entre as publicações, um comunicado da própria genitora, Diolange Lopes Carneiro, informando que a filha está na UTI do HUGOL e, lá, ficou constatado que as queimaduras atingiram 60% do corpo dela.

O Portal 6 já solicitou um novo boletim médico à unidade e aguarda retorno.