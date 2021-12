“Tenho fé que ela vai conseguir”, diz mãe de aluna que se feriu após explosão em escola de Anápolis

Por volta das 20h desta terça-feira (30). Foi nesta data e horário que Diolange Lopes Carneiro, mãe da adolescente Annelise Lopes, a visitou no quarto de UTI.

O encontro não durou tanto, apenas cinco minutinhos. Na ocasião, a jovem já havia sido sedada para a condução dos procedimentos médicos, mas nem isso foi capaz de abalar a esperança da mãe na recuperação.

É o que relatou Diolange, mais conhecida como “Di”, em entrevista ao Portal 6 na tarde desta quarta-feira (1º).

“Sigo orando muito e tenho bastante fé que ela vai conseguir sair dessa”, emendou.

Quadro clínico

Assim como os boletins médicos enviados à imprensa, a genitora confirmou que Annelise segue internada na UTI do Hospital Estadual de Urgências da Região Noroeste de Goiânia Governador Otávio Lage de Siqueira (HUGOL).

A condição ainda é grave e os aparelhos são uma exigência para que ela possa respirar.

Segundo a mãe, as queimaduras se estenderam desde o abdômen até parte do cabelo e rosto, no que os médicos estimaram ser 60% de dano corporal. As suposições iniciais eram de 70%.

O momento é delicado e exige cautela, por isso a garota está sendo monitorada de perto por especialistas, que acompanham a resposta dela aos medicamentos usados no tratamento.

Corrente de orações

Di também aproveitou para agradecer a mobilização que o caso ganhou em Anápolis e em Goiás como um todo, com muitas pessoas mandando mensagens de força e apoio.

“Obrigado a todos vocês que se comoveram. Continuo firme nas orações por ela, para que consiga superar isso”, disse a mãe.

“Tenho duas outras filhas, precisei suspender o trabalho para cuidar dela. Não estamos em uma condição financeira boa, mas sei que vamos conseguir. Deixo a mensagem de Salmos 118, que Deus me passou durante esta madrugada”, concluiu.

“Louvai ao Senhor, porque ele é bom; porque a sua benignidade dura para sempre”, diz o versículo do livro sagrado.

Qualquer um interessado em ajudar Diolange com os custos do tratamento de Annelise, pode contribuir através do pix 02289014133, que é uma chave CPF do banco Nubank.

Em tempo

A garota sofreu queimaduras nesta terça-feira (30), no Colégio Estadual Professor Heli Alves Ferreira, no bairro Jundiaí, região Central de Anápolis.

A aluna estava em uma sala da unidade escolar para realizar um experimento de química e física, que não teria dado certo e acabou resultando em uma explosão.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionados de imediato para prestar os socorros e encaminhar Annelise para o Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HEANA).

Como a situação era mais delicada e a adolescente precisava de um atendimento mais especializado, foi levada no helicóptero da corporação para o HUGOL.