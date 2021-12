“Jogador caro” acaba detido depois de ter a farsa descoberta após noites seguidas de ostentação

Um homem adotou uma identidade falsa e acabou causando um prejuizo de mais de R$ 8.300 em duas cidades distintas do Ceará. O desfecho da história foi o que mais incomodou a população envolvida na confusão.

O ‘jogador caro’, de 28 anos, se apresentou em um bar nobre da capital cearense e consumiu cerca de R$ 4.300 com whiskys, comidas e outras bebidas para diversas mulheres, além de servir os dois seguranças e o motorista que o acompanhava.

No entanto, ao final do evento, o desconhecido ‘jogador de futebol’, alegou não ter recursos suficientes para pagar a conta, uma vez que o cartão de crédito dele seria compartilhado com a ex-parceira e, em espécie, não teria a quantia exata.

A Polícia Militar foi acionada e o encaminhou à delegacia, onde prestou depoimento e foi liberado em seguida pois o dono do restaurante preferiu não representar criminalmente contra o devedor.

Próximo golpe

Ainda não satifesito, no outro dia, após se recuperar da festança, o autointitulado ‘jogador’ saiu para mais um bar, desta vez, em Canoa Quebrada.

Lá, ele consumiu mais R$ 4 mil, com picanhas importadas, excelentes drinks e muitas mulheres.

Acontece que, desta vez, os moradores e funcionários não perdoaram as justificativas no momento da saída.

Ao dizer que não teria como quitar a dívida, diversas pessoas deram início às agressões contra o homem e a PM novamente foi acionada.

Nesta segunda prática de golpe, o dono do restaurante lesado decidiu representar criminalmente contra o jovem, com base no artigo 176 do Código Penal, que condena calotes com até dois meses de reclusão.

Mas, para a sorte do suspeito, o crime era de menor potencial ofensivo e apenas um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) foi registrado.