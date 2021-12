6 erros que você pode estar cometendo ao lavar roupas e ainda não percebeu

Lavar roupas pode ser um processo tedioso e muito desestimulante, e tá tudo bem! Mas, vamos ser francos, todos nós precisamos fazer isso. Por isso, hoje vamos te apresentar alguns erros que você pode estar cometendo ao lavar roupas, vem com a gente!

6 erros ao lavar roupas:

1. Usar muito sabão

Primeiramente, você pode até pensar que quanto mais sabão, melhor. Mas essa lógica não funciona assim. Na verdade, se você fizer muita espuma, por meio do sabão, vai reter a sujeira. No final das contas, tudo poderia ficar menos limpo.

Além disso, ao adicionar muito sabão, um enxágue pode não ser suficiente e você terá que repetir o ciclo para se livrar do resíduo de sabão, o que tornará o processo mais longo e caro.

2. Deixar as manchas secarem

Seu mantra deve ser: manchado, lavado. Claro, se você não está em casa, pode esperar. Mas a ideia é não deixar passar muitos dias. Isso porque, quanto mais tempo as manchas secam na roupa, mais difícil é a sua remoção.

Outro ponto importante é que você pode danificar suas roupas se esfregar com muita força tentando remover a sujeira.

3. Colocar na máquina de lavar muita ou pouca roupa

Em seguida, esse erro é resolvido primeiro com a compra de uma máquina de lavar com os litros proporcionais à quantidade de roupa que se lava em casa. Logo, uma pessoa solteira não deve ter tantas roupas quanto uma família.

Mas, uma vez que você tenha sua máquina de lavar, você deve aproveitar sua capacidade na medida certa. Assim, se você sobrecarregar a lavagem, evitará que o sabão penetre e atue em toda a carga e não perceberá até que as manchas visíveis sequem. Por outro lado, se você colocá-lo pela metade, irá desperdiçar apenas água, detergente e amaciante de roupas.

4. Ignorar o rótulo de limpeza a seco

Além disso, se uma roupa diz apenas lavagem a seco, ela será limpa apenas a seco. Portanto, se você não quer estragar sua vestimenta, é melhor seguir as instruções. Pois, você pode acabar com uma camisa encolhida ou texturas destruídas.

5. Deixar os zíperes e o velcro abertos

Para completar, se você lavar suas roupas com esses itens abertos, poderá danificá-los completamente. Basicamente, eles podem se prender em outras peças de roupa, de onde vêm, e gerar fiapos ou rasgos.

6. Ignorar a diferença de cores

Por fim, entenda de uma vez por todas: roupas brancas jamais devem ser lavadas juntamente com as coloridas. Logo, se fizer isso, com certeza as mais claras ficarão manchadas. Inclusive, ainda que a roupa de cor não solte tinta, o branco ganha um desagradável aspecto amarelado em contato com as demais peças.

