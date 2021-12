Goiás teve morte e explosão de casos de chikungunya em 2021

A chikungunya voltou com tudo em Goiás no ano de 2021. A doença, transmitida pelo Aedes aegypti – o mosquito da dengue – já teve 783 notificações no estado e 318 casos confirmados até esta sexta-feira (03).

O número, informado pela Secretaria Estadual de Saúde (SES), chama a atenção ao se comparar a anos anteriores. Em 2020, foram 270 casos notificados – quando há suspeita do vírus – porém nenhuma ocorrência confirmada.

Em 2019, período anterior à pandemia, foram 315 notificações de chikungunya em Goiás, com quatro episódios comprovados da doença.

O número de casos é tão alarmante este ano que, mesmo somando os índices dos dois intervalos de tempo (585), ainda não se chega ao total de ocorrências notificadas em 2021.

Este ano, inclusive, foi o primeiro a registrar óbito por conta da enfermidade desde 2016.

Sintomas

A pessoa contaminada pelo vírus da chikungunya costuma sentir febre alta e de início imediato. Além disso, inchaços com dores intensas nas articulações, além de manchas na pele, também podem ocorrer.

É normal que a doente sinta coceira de intensidade leve e pode ocorrer vermelhidão nos olhos.

Casos de dengue esse ano

Uma queda no número de infecções por dengue em Goiás é perceptível para 2021. Formam 65 mil notificações e 42 mil ocorrências comprovadas da doença até o momento, de acordo com a SES.

Este índice é 21% menor do que os registros de 2020, quando houve 83 mil casos notificados e 55 mil confirmações da enfermidade no estado.