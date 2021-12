Jovem afirma que matou caseiro com facão em Anápolis para não ter relações sexuais

Um homem, de identidade ainda não revelada, foi encontrado morto, neste sábado (04), em uma chácara localizada na zona rural de Anápolis.

O Portal 6 apurou que a vítima era caseiro do local e foi visto na cama de um quarto pelo proprietário do imóvel. A residência também tinha sinais de arrombamento e sangue espalhado por toda a cozinha.

A Polícia Militar foi acionada para ir ao endereço e soube por testemunhas que o homem, na noite anterior, estava ingerindo bebidas alcoólicas com um jovem de 22 anos e que eles teriam tido uma discussão.

Com informações de quem poderia ser o autor, os agentes iniciaram as diligências e acabaram encontrando o endereço da mãe do suspeito.

Lá, o rapaz estava dormindo e, ao ser acordado, confessou ter cometido o assassinato porque, ao usarem drogas juntos, a vítima teria o trancado na casa e pego um facão para força-lo a ter relações sexuais.

Uma luta teria começado e o suspeito alega que conseguiu tomar o facão e golpear o homem várias vezes. Depois, teria queimado as roupas que usava e arrombou a porta para escapar, porque não teria encontrado as chaves.

A arma utilizada no crime foi encontrada nas proximidades da chácara e o envolvido foi encaminhado à Central de Flagrantes.

O caso será investigado pelo Grupo de Investigação de Homicídios (GIH).