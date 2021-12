Entidades repudiam ameaças de Leandro Ribeiro à vida do jornalista Fernando Faria e cobram providências

As ameaças do presidente da Câmara Municipal de Anápolis e ex-presidente da Associação Atlética Anapolina, vereador Leandro Ribeiro (PP), ao jornalista Fernando Faria foram repudiadas por entidades da categoria.

O Sindicato dos Jornalistas de Goiás (SindJOR) e a Federação Nacional dos Jornalistas (FENAJ) lançaram nota pública em apoio ao profissional.

O documento salienta que as intimidações vem ocorrendo desde o início do ano. Entretanto, o tom se elevou nos últimos dias, com o vereador realizando “graves insinuações à integridade física do citado repórter”.

Por conta do episódio, as entidades cobraram das autoridades policiais as providências necessárias para garantir a vida do jornalista e fazer cessar as bravatas por parte do parlamentar.

Fernando Faria registrou queixa na Polícia Civil contra Leandro Ribeiro após o presidente da Câmara Municipal de Anápolis ameaça-lo no WhatsApp, dizendo a seguinte frase: “vou te achar”.

