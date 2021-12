Homem que tentava aplicar golpe se apaixona pela vítima e gravação da ligação viraliza; veja

Imagine só receber uma ligação surpresa durante o dia, a princípio, de um extorsionário – pessoa que comete extorsão – e, de repente, receber um convite para um café da manhã inusitado.

Parece impossível, mas foi o que aconteceu com uma tiktoker, chamada Mayan, que gravou toda a situação e viralizou na plataforma com mais de 4,1 milhões de acessos.

A chamada se iniciou com o golpista informando que estaria com um parente dela e perguntando se ela teria interesse em ajudar no resgate.

Já entendendo a situação, Mayan respondeu cética: “Leve-o.”

No entanto, após a resposta inusitada, o homem decidiu mudar a direção da conversa por se encantar com a voz doce da vítima.

“Olha, você tem uma voz muito bonita”, disse.

Ela agradece em tom irônico e ele insiste na tentativa, perguntando se ela já havia tomado café da manhã e se gostaria de sair com ele para fazer tal refeição.

O golpista ainda ousa em pedir o número pessoal dela para se falarem depois, já que a chamada estaria acontecendo pelo telefone residencial.

“É melhor eu passar para você o do meu pai que é policial, te agrada?”, respondeu a tiktoker.

O extorsionário ainda se justifica alegando que ‘só queria sair com ela’.

A jovem decide então entrar no jogo do homem e diz que sairia com ele sim, perguntando ainda quando seria.

Ele informa o horário que concluirá os ‘trabalhos’ e que retornará a ligação para marcarem o encontro, se despedindo carinhosamente: “Obrigado linda, tenha uma boa tarde!”.

Ao término da ligação, ela finaliza o vídeo com risadas

Assista: