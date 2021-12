Projeto de lei quer proibir o uso de animais em testes de produtos de indústria em Goiás

Um projeto de lei assinado pelo deputado Charles Bento (PRTB) dispõe da proibição no estado de Goiás do uso de animais para desenvolvimento, experimento e testes de produtos fumígenos – realizados pela indústria do tabaco.

O documento tramita na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás (Alego).

De acordo com a redação da matéria, a relação dos produtos mencionados será estabelecida em regulamento do poder executivo, sendo que o descumprimento serão sujeitas aos infratores às sanções previstas em legislação.

“Uma das maiores atrocidades da história da humanidade é a maneira com a qual os seres humanos tratam os animais, principalmente o que são utilizados em testes de produtos realizados pela indústria do tabaco. Hoje sabemos por meio de pesquisas científicas que os animais possuem sensações, percepções, emoções, podem sentir dor, medo, podem sentir amor”, diz o parlamentar.

A proposta será analisada na Comissão de Meio Ambiente e Recursos Hídrico da Casa de Leis.