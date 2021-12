Os benefícios do iogurte para sua saúde. Saiba qual o melhor na hora de comprar

O iogurte é o leite coagulado produzido a partir do leite fermentado por bactérias, geralmente micro-organismos específicos como Lactobacillus bulgaricus e Streptococcus thermophilus. Essa fermentação contribui para a formação das características finais do produto, como sua consistência cremosa.

A fermentação torna este alimento melhor do que o produto inicial (leite), isso porque esses probióticos fermentam parte da lactose e melhoram a digestibilidade. Além disso, ao fermentar, produzem ácidos graxos de cadeia curta que auxiliam na saúde da microbiota intestinal e conferem redução da resposta inflamatória.

Para obter seus benefícios, é preciso saber escolher. O iogurte verdadeiro possui leite e fermento lácteo, e nesse caso, é considerado um alimento minimamente processado. Ou seja, faz parte do grupo que deveria ser a base da nossa alimentação. Já os iogurtes ultraprocessados, passam por um alto nível de industrialização e imitam o produto natural. Além disso, esses produtos contam com uma extensa lista de aditivos químicos (espessantes, corantes, aromatizantes) deixando de ser uma opção saudável.

Para muitas pessoas, comer o iogurte natural não é muito agradável, por isso o segredo é adicionar sabor. Frutas maduras, geleias sem adição de açúcar, mel e granola, conferem sabor adocicado ao produto e deixam a preparação mais saborosa.

Ana Teixeira é nutricionista, formada pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU) e especialista em Nutrição Funcional. Tem consultório próprio em Anápolis e escreve todas as quartas-feiras no Portal 6. Siga-a no Instagram.

