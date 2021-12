Grupo especial poderá comprar carro de até R$ 100 mil quase sem impostos, decide Confaz

O Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) aprovou medida que irá beneficiar pessoas com deficiências físicas, mentais e do espectro autista.

Secretária da Economia, Cristiane Schmidt, representou Goiás ao lado da equipe formada pela superintendente de Política Tributária, Renata Noleto, e pelo gerente Elder Pinto.

A deliberação realizada nesta quinta-feira (09) foi acerca da ampliação do convênio que isenta as Pessoas Com Deficiência (PCD) de adquirir veículos com isenção do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).

Além disso, o valor de compra foi ampliado de R$ 70 para R$ 100 mil. A única exigência é que o veículo seja novo e único.

A mudança entra em vigor a partir do momento em que houver a aprovação do convênio. A tendência é que a aprovação saia ainda neste mês.