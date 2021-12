Academia que permite malhar pelado já chegou ao Brasil; veja as regras que os frequentadores devem seguir

A novidade para os amantes de academia que acaba de chegar no Brasil vem dividindo opiniões na internet: treinar sem roupas é saudável ou promíscuo?

Sim! Chegou em São Paulo as academias com a possibilidade de malhar totalmente nu e estudiosos já explicam sobre os benefícios desse método alternativo.

Segundo o estudo realizado por fisiologistas franceses, o atleta que se exercita sem roupas, queima 70% a mais de calorias que pessoas vestidas normalmente, liberando ainda mais que o dobro de hormônios do que na forma convencional.

“Percebemos que essa relação de queima de calorias e liberação de hormônios é o que faltava para pessoas que treinam vestidas durante anos e não obtém ganhos relativos de massa e definição”, revelou o fisiologista Jean Claude Prisse.

No entanto, existem diversas restrições empregadas pelas academias para que, mesmo com todo o nudismo, ainda haja organização no estabelecimento.

É severamente proibido que haja fotos e vídeos dentro do recinto, evitando exposição dos demais alunos.

Além disso, um outro detalhe é bastante cobrado em relação aos homens: a ereção. Elas devem ser evitadas durante todo o treinamento.

Relatos

Um praticante do esporte, já adepto do novo estilo, explicou que a experiência é incrível.

“Durante 2 anos treinando vestido eu nunca obtive os resultados que eu queria. Todos os meus colegas de faculdade puxavam 90 quilos no supino e eu nunca chegava a essa marca”, comentou.

“Sempre treinarei nu daqui para frente. Roupa agora só no vestiário”, brincou.