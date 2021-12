Antes restrito apenas a videogames e computadores, os jogos de futebol chegaram para ficar nos celulares. Jogados de maneira online ou offline, os games são diversão garantidas para o amante do esporte mais popular do país.

Para te ajudar na hora de relaxar, separamos uma lista com 6 jogos de futebol para celular que você precisa conhecer.

6 jogos de futebol para celular que você precisa conhecer

1. FIFA 21 Mobile

Consagrado jogo de futebol para console e computador, o FIFA possui a versão para smartphone. A franquia possui versões para Android e iOS.

2. eFootball PES 2021

Com o intuito de rivalizar com o FIFA, o eFootball PES (antigo Pro Evolution Soccer) é um dos principais games de futebol para os celulares.

Seguindo o exemplo da versão para console e computador, é possível desafiar outros jogadores para partidas online. Além disso, o jogo recebe atualizações semanais de acordo com as atuações dos atletas nos clubes.

3. Score Hero 2

Precisa pegar a estrada e vai ficar sem internet? O Score Hero é um dos jogos que você pode baixar para passar o tempo até o destino.

O aplicativo simula diversas situações reais de uma partida de futebol e o objetivo é marcar gols com o atleta que está controlando e transformar ele em um herói do clube e do país que defende.

4. Soccer Stars

O Soccer Stars é semelhante ao bom e velho futebol de botão. Controlando cinco atletas em campo, o jogador precisa pensar de maneira estratégica e estar com a pontaria afiada para vencer os adversários.

A princípio, o jogador pode treinar contra o computador para aprender os movimentos. No momento em que se sentir preparado, o usuário pode desafiar outros jogadores para confrontos online.

5. Dream League Soccer

Ainda que FIFA e PES sejam os principais simuladores de futebol para celular, o Dream League Soccer surge como uma boa opção para quem quer fugir do óbvio.

Você terá que administrar o clube em que está, além disso treinará os jogadores para que evoluam e como resultado conquistem títulos.

6. Top Eleven

Neste jogo o desafio vai muito além das quatro linhas. Sendo assim, além de preparar o time para as partidas, você precisará contratar atletas, realizar melhorias no estádio e cuidar de diversas partes da gestão do clube.

