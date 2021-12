Homem é assassinado durante festa de confraternização de empresa em Anápolis

Depois de mais de 9h de consumo de bebidas alcoólicas em uma festa de confraternização de uma empresa, dois homens se envolveram em uma confusão, na noite deste sábado (11), nas dependências do Posto Presidente, localizado às margens da BR-060, em Anápolis.

Durante a discussão, um dos envolvidos pegou uma faca dentro de um caminhão que estava estacionado no pátio e desferiu golpes de faca, na região do tórax de outro homem. Eles teriam começado a beber por volta das 13h e o crime aconteceu após às 22h.

A vítima, de 35 anos, chegou a ser atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), mas não resistiu.

Na sequência, o autor do crime entrou em um veículo Toyota Corolla, de cor prata, rumo à BR-060.

Entretanto, um pouco mais tarde, se apresentou espontaneamente à Central de Flagrantes de Anápolis. Inclusive, com a faca do crime – que foi apreendida.

Com essa atitude, foi colhido o depoimento do autor do crime e o Grupo de Investigação de Homicídio dará continuidade às investigações.