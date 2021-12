Receita de Frango Desossado e Recheado para fazer em casa: muito apetitoso

Em muitas casas brasileiras existe a cultura de ter o delicioso frango recheado na ceia de natal ou de ano novo. No geral, não se sabe ao certo a origem do apetitoso prato, seja francês ou alemão, ele é um clássico! Por isso, aprenda agora uma Receita de Frango Desossado e Recheado muito gostoso!

Receita de Frango Desossado e Recheado:

Você vai precisar de:

1 frango resfriado de aproximadamente 2 kg (com a pele intacta)

12 fatias de presunto

12 fatias de queijo mussarela

200 g de bacon ou lombo defumado

1/2 cenoura média

cheiro verde a gosto

4 dentes de alho

1 colher de sobremesa de sal (não muito cheia)

1 colher de sobremesa de curry (não muito cheia)

6 azeitonas verdes sem caroço

Modo de preparo:

Primeiramente, para desossar o frango, comece soltando as juntas da coxinha da asa e da sobrecoxa da carcaça cortando com uma faca pequena. Inclusive, tome cuidado para não furar a pele. Em seguida, retire o osso com formato de “Y” no início do peito e com jeito e com os dedos vá deslocando a carne da carcaça até que descole por completo. Aliás, faça o mesmo nas costas do frango e retire.

Depois disso, com uma faca pequena vá soltando a carne da coxa, sobrecoxa e asa deixando a ponta do osso da coxa e lave o frango. Enquanto isso, amasse o alho junto com o sal e o curry e tempere o frango, deixando descansar por aproximadamente 12 horas.

Agora, frite o bacon e misture a azeitona, a cenoura picada e o cheiro verde. Em seguida, preencha o frango. A seguir, faça rolinhos com o presunto e o queijo e adicione ao frango distribuindo também na coxa e na asa.

Por fim, costure os dois extremos e leve ao forno preaquecido enrolado em papel alumínio. Assim, deixe por aproximadamente 50 minutos, retire o papel alumínio e deixe mais 50 minutos, até que doure.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!