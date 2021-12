Receita de Bolinho de Carne Moída para fazer em casa: crocante por fora e cremoso por dentro

A carne moída é um clássico na casa de qualquer brasileiro. Afinal, quem não gosta de preparar algo simples e prático tanto para o almoço ou jantar? Mas, que tal inovarmos a receita comum em algo diferente que pode ser servido até como um petisco? Hoje você vai aprender uma deliciosa Receita de Bolinho de Carne Moída. Vem com a gente!

Receita de Bolinho de Carne Moída:

Você vai precisar de:

400 g de carne moída

2 dentes de alho bem picados

1/2 cebola picada em cubos bem pequenos

1 ovo

100 g de queijo mussarela ou provolone em cubos

Cheiro verde picado a gosto

Sal e pimenta do reino a gosto

Óleo para fritar

Modo de Preparo:

Primeiro, em uma tigela grande, adicione a carne, os alhos, a cebola, o ovo, o cheiro verde e os temperos. Em seguida, misture bem com as mãos até dar liga. Depois disso, separe a mistura nos tamanhos desejados para os bolinhos, achate-as com as mãos, adicione o queijo no meio e feche em formato de bola.

Enquanto isso, esquente o óleo em fogo médio em uma panela. Assim, quando estiver quente, adicione os bolinhos de carne e frite até dourar. Por fim, escorra os bolinhos em papel toalha e sirva!

Dica: Caso você queira uma receita mais saudável, uma ótima opção é fritar os bolinhos em uma fritadeira elétrica que não precisa de óleo. Além disso, vale também assá-los no forno.

