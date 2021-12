Consumidores da Enel em Goiás podem ganhar até R$ 700 ao pagar a conta de energia

Quem não deseja ganhar um dinheiro a mais neste final de ano? Em parceria com o PicPay, a Enel está oferecendo até R$ 700 para os consumidores que pagarem a conta de energia até o dia 25 de dezembro.

Para participar da campanha, o cliente deve baixar o aplicativo da instituição financeira no celular. Após se cadastrar, usuário deve quitar a fatura da Enel com o cartão de crédito no primeiro pagamento.