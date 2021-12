6 maneiras diferentes de secar a roupa mais rápido que você precisa conhecer

Nesse tempo chuvoso, lavar roupas pode ser mais problemático do que pensamos, não é? Isso porque com a umidade no ar, fica quase impossível das peças secarem rapidamente. Foi pensando nisso que hoje vamos te mostrar como secar a roupa mais rápido, vem com a gente!

Como secar a roupa mais rápido?

1. Cabides

Em primeiro lugar, pegue os cabides do guarda-roupa e pendure-os no varal. Basicamente, quando se coloca as roupas em cabides, após a lavagem, as chances da peça secar mais rápido são bem maiores.

2. Estique bem

Em seguida, recomendamos que você estique bem as roupas no varal. Logo, sem deixar espaço entre uma e outra, para secarem mais rápido.

3. Use ventilador

Bom, pode parecer estranho, mas em casos de necessidade vale muito! Basicamente, coloque o ventilador próximo ao varal para acelerar a secagem. Logo, o vento irá auxiliar no processo de remoção da umidade.

4. Toalha de banho

A seguir, uma dica muito econômica é tirar o excesso de água de roupas delicadas, que não podem ser torcidas. Para isso, use uma toalha de banho seca e enrole a roupa úmida até tirar o máximo de água.

5. Secador de cabelo

Seguindo o mesmo raciocínio do ventilador, use o secador de cabelo. Porém, nesse caso você usará quando a peça não estiver totalmente seca.

6. Congele sua roupa

Por fim, esse truque pode ser o mais inusitado. Bom, se você precisa de uma roupa urgentemente limpa no próximo dia, veja só: lave-a, deixe escorrer o excesso da água, coloque em um saco plástico e congele. Basicamente, o congelador transformará a água que sobrou na roupa em gelo. Assim, no dia seguinte, ao movimentar a peça, os flocos de gelo se quebrarão, então bastará passar o ferro para aquecer o tecido e a roupa estará limpa e pronta para o uso. Incrível, né?

