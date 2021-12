Goiânia terá unidade do Bar das Patroas, inspirado em Marília Mendonça e Maiara e Maraísa

Com ambientes totalmente instagramáveis, o Bar das Patroas sai de São Paulo (SP) e desembarca em Goiânia – considerada a capital sertaneja.

Com investimento no patamar de R$ 5 milhões, a inauguração da casa está prevista para o primeiro trimestre de 2022, com pegada inovadora.

O estabelecimento é um bar temático, entre às 16h e 22h e se transforma em um club a partir deste horário. “Quando as luzes se apagam ele se transforma em uma verdadeira balada”, explica o proprietário Pedro Casarin.

Algumas das atrações do estabelecimento são ambientes que remetem ao empoderamento feminino. “A exemplo da decoração inusitada, temos um trono com coroa neon que faz sucesso entre as visitantes”, revela.

O banheiro feminino, por exemplo, conta com um camarim montado com cadeiras profissionais e espelhos iluminados, além da presença de uma profissional para retocar a maquiagem e o cabelo das frequentadoras.

Destaque também para o cardápio e bebidas: porções, petiscos, risoto, comida japonesa, além de drinques exclusivos.

As próximas cidades que receberão o estabelecimento são: Uberlândia (MG), Fortaleza (CE), Belo Horizonte e Vitória (ES).