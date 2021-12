Homem de Anápolis é surpreendido com estrondo durante oração e susto termina com gritos e polícia

Uma confusão inusitada chamou atenção de moradores do bairro Jundiaí, região Central de Anápolis, e acabou tendo de ser registrada pela Polícia Militar, na madrugada desta sexta-feira (17).

É que por volta de 03h, o proprietário de uma loja de eletrônicos alega que estava em casa, fazendo orações, quando ouviu um barulho muito alto e gritos que diziam “mãe, mãe, a senhora está bem?”.

Ao sair da residência, percebeu que um carro havia colidido com a porta do estabelecimento dele e acionou de imediato o Corpo de Bombeiros para ajudar as pessoas, que pareciam estar presas dentro do veículo.

Enquanto aguardava ajuda, o morador teria visto quando várias latinhas de cerveja foram retiradas de dentro do GM Corsa e todos os passageiros conseguiram sair.

Percebendo que todos tinham a pretensão de escapar, o dono da loja afirmou que o carro só seria retirado do local depois que os policiais chegassem para acompanhar a situação. Teria sido nesse momento que os quatro adultos fugiram correndo a pé, juntamente com duas crianças.

Os militares estiveram no endereço, confeccionaram uma multa e registraram o caso como dano. Um guincho também foi acionado para levar o carro, que estava sem o devido licenciamento, para o Centro Pátio.