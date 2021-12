Kanye West promete transformar todas as casas dele em igrejas

Kanye West, 44, pretende transformar todas as casas deles em igrejas. “Estamos sob o domínio capitalista e isso está nos matando. É hora de mudar isso”, afirmou o rapper. “Deve ser como uma comunidade de artistas. A comida deve estar sempre disponível”, continuou o artista.

A novidade foi contada durante longa entrevista para a revista de cultura contemporânea 032c. “Ficarei sem-teto em um ano. Vou transformar todas as casas que possuo em igrejas. Estamos construindo este orfanato e será um lugar onde todos podem ir”, adiantou West.

O artista falou também sobre uma performance teatral que pretende estrear em breve, chamada “The Funeral Rehearsal of Kanye West” (“O Ensaio do Funeral de Kanye West”, em tradução livre). “É a morte do ego que nos separa -é o nascimento da humanidade”, explicou o rapper. “Deixe eu começar me matando. Quanto menos você, mais espaço para Deus”, pontuou.

West admitiu ainda que, eventualmente, pode ser um pouco cafona. “Eu tenho uma pequena gota de vulgaridade, aquela pequena gota dourada que o torna popular. Mas eu não posso deixar ninguém me amar muito, porque vou cair nessa armadilha do amor. E então devo a todos ser a pessoa por quem eles se apaixonaram. E nunca serei essa pessoa. Eu tenho que sempre ter a liberdade de ser odiado, então eu sempre posso ser eu”, resumiu.

O rapper tem feito uma série de apelos públicos para que a empresária e socialite Kim Kardashian, 40, reate o casamento com ele. Mas ela está saindo com o comediante Pete Davidson, 28, e tem se concentrado em apenas ter um bom relacionamento com West, após ter entrado com o pedido de divórcio em fevereiro.

No dia 9 de dezembro, o cantor dedicou a música “Runaway” a Kardashian no show beneficiente Free Larry Hoover, no Los Angeles Coliseum. Ele acrescentou o nome da ex-mulher, “Kimberly”, após cantar o trecho: “Eu preciso que você corra de volta para mim, baby”.

Esta foi a última de uma série de declarações que ele fez sobre o desejo de se reconciliar com a empresária, mas uma fonte disse à People que Kardashian “sabe onde está a cabeça de West”, mas “ignora”.

O agora ex-casal começou a namorar em 2012 e se casou em 2014. Da união, nasceram quatro filhos: North , 8, Saint , 6, Chicago , 3, e Psalm , 2.