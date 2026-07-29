Dupla Sena 2989: confira o resultado desta quarta-feira (29); prêmio é de R$ 150 mil

Para ganhar uma fatia da bolada na Dupla Sena, é preciso acertar 2, 3, 4 ou 5 números

Cartela de Dupla Sena. (Foto: Divulgação/Caixa Econômica Federal)

A Dupla Sena 2989 terá o sorteio realizado nesta quarta-feira (29), a partir das 21h, pela Caixa Econômica Federal.

No entanto, você pode conferir o resultado do sorteio da Dupla Sena 2989 neste mesmo link logo após a divulgação dos números por parte do banco público.

Para concorrer ao concurso, basta fazer uma aposta até uma hora antes do sorteio nas lotéricas credenciadas. Além disso, o internet banking ou o site Loterias Online também estão disponíveis.

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Segundo a Caixa Econômica Federal, a aposta mínima na Dupla Sena custa atualmente R$ 3. Portanto, com apenas um bilhete, você tem o dobro de chances de ganhar.

O prêmio de hoje está em R$ 150 mil. Para ganhar uma fatia da bolada, é preciso acertar 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou no segundo sorteio.

Resultado da Dupla Sena 2989

13 – 22 – 36 – 44 – 46 – 47 04 – 06 – 08 – 19 – 21 – 44

Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dias úteis após a apresentação do bilhete em uma agência da Caixa.

Quando você joga na Dupla Sena, todos saem ganhando. Uma porcentagem dos valores arrecadados com as apostas é repassada ao Governo Federal para que retorne à sociedade em forma de benefícios sociais.

Assim, mesmo que o seu bilhete não seja premiado, ele contribuirá com melhorias e incentivos nas áreas de saúde, cultura, segurança e esporte.