Existem diversas frutas para quem quer perder peso de forma saudável podem aderir no cardápio sem medo pois, além desta função, são extremamente ricas em vitaminas e outros benefícios para o corpo.

Elas ajudam nas dietas pelos motivos de: baixas quantidades de calorias, grandes quantidades de fibras e baixos índices glicêmico.

Dá uma olhada essa lista que o Portal 6, ouvindo especialistas, separou para quem está decidido a emagrecer.

6 benefícios de comer frutas que quem quer perder peso precisa conhecer

1. Morango

A cada 100g desta fruta, encontra-se apenas 30 calorias e 2g de fibras. Ou seja, além de conseguir entregar a sensação de saciedade com poucas calorias, ainda auxilia o sistema digestivo com as fibras oferecidas.

O morango é rico em compostos bioativos devido a sua elevada quantidade de vitamina C, folato e compostos fenólicos, que proporcionam efeitos antioxidantes e anti-inflamatórios.

2. Maçã

A maçã também é uma fruta que auxilia muito a emagrecer, pois é rica em antioxidantes e contém fibras, como a quercetina.

As fibras são essenciais para regular os níveis de açúcar no sangue, melhorar a digestão e diminuir os níveis de colesterol e triglicerídeos.

3. Pêra

É uma fruta com alta capacidade de provocar a sensação de saciedade, mesmo em poucas quantidades.

Dica: Consuma, em média, 20 minutos antes das refeições, pois assim ela garante a sensação de saciedade e comer menos na refeição.

Outro benefício da pêra é a quantidade de fibras que carrega consigo. Em apenas 100g deste alimento, é possível obter mais de 3g, que mantém o intestino regular, ajudando no processo de emagrecimento.

4. Kiwi

O kiwi é um alimento com efeitos laxivos naturais, ou seja, auxilia muito no intestino.

Além disso, ele é rico em vitamina C e clorofila, que age como um detox no corpo.

5. Mamão

O mamão é mais uma fruta com baixas calorias, grandes quantidades de fibras e vitamina C.

Este alimento também é rico em água, eficiente na melhoria da retenção de líquidos do organismo.

6. Limão

Extremamente diurético, o limão é um componente indispensável no cardápio de quem quer perder peso.

Potente antioxidante, rico em vitamina C, ele é capaz de ajudar a eliminar as toxinas e a deixar a pele mais viçosa.