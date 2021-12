Anápolis antecipa dose de reforço contra Covid-19 e disponibiliza 44 pontos de vacinação

A partir desta terça-feira (21), Anápolis estará antecipando a aplicação de vacinas de reforço nos cidadãos que receberam as segundas doses do imunizante contra a Covid-19 há quatro meses.

A medida foi adotada após as recomendações do Ministério da Saúde e do Secretaria de Estado da Saúde (SES).

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), é fundamental que todos os anapolinos que receberam os imunizantes da Pfizer, CoronaVac e AstraZeneca verifiquem as datas das vacinações, para receberem a nova.

A comunidade vacinada com Janssen também poderá receber o imunizante de reforço. No entanto, neste caso, o intervalo é de dois a seis meses após aplicação da dose única.

De acordo com a pasta, estão disponíveis 44 pontos de imunização e, destes, 37 estão funcionando entre 08h e 16h, incluindo a UniEVANGÉLICA.

Já os demais, permanecem com os horários entre 07h e 21h, contando com distribuição de senhas nos postos.

Vale ressaltar que a vacinação ainda permanece para a população anapolina que ainda não receberam primeiras e segundas doses

Nos distritos de Interlândia, Souzânia, Joanápolis e Goialândia, Branápolis e na Vila São Vicente, as próprias unidades de saúde entrarão em contato com os moradores para agendar uma data para a aplicação das vacinas.

Confira os locais de vacinação por imunizantes e grupos:

Janssen

Grupo – Pessoas que tomaram a primeira dose do imunizante de dois a seis meses atrás.

08h às 21h (distribuição de senha por turno. Noturno às 18h):

Recanto do Sol

Vila União

08h às 16h (distribuição de senha por turno):

Adriana Parque

Jardim Suíço

João Luiz de Oliveira

JK

Pfizer

Grupos – Adolescentes de 12 a 17 anos (com ou sem comorbidades), pessoas com idade acima de 18 anos, gestantes, puérperas, dose de reforço (idosos acima de 60 anos, pessoas com alto grau de imunossupressão e profissionais de saúde) e segunda dose

08h às 21h (distribuição de senha por turno. Noturno às 18h):

Anexo Itamaraty

Filostro Machado

Bairro de Lourdes

08h às 16h (distribuição de senha por turno):

Arco-Íris

Arco Verde

São José

São Carlos

Parque dos Pirineus

Leblon

UniEVANGÉLICA

CoronaVac

Grupos – Pessoas com idade igual ou superior a 18 anos e segunda dose

08h às 21h (distribuição de senha por turno. Noturno às 18h):

Vila Norte

Vila União

08h às 16h (distribuição de senha por turno):

Adriana Parque

Maracananzinho

Abadia Lopes

Dom Manoel

Alexandrina

Santa Izabel

Calixtolândia

Jardim Guanabara

Santa Maria de Nazareth

Calixtópolis

Munir Calixto

Maracanã

Jardim Suíço

Santo Antônio

São Lourenço

Jardim das Américas

Paraíso

Vila Formosa

Vila Fabril

Jardim das Oliveiras

Vila Esperança

Vivian Parque

AstraZeneca

Grupos – Segunda dose

08h às 21h (distribuição de senha por turno. Noturno às 18h):

Bandeiras

Recanto do Sol

08h às 16h (distribuição de senha por turno):

João Luiz de Oliveira

JK