Cratera se abre na BR-153 e deixa o trânsito caótico; PRF e Triunfo Concebra fazem aviso aos motoristas

Atualizada às 9h53

Em decorrência das fortes chuvas ocorridas nos últimos dias na região Metropolitana de Goiânia, parte do asfalto da BR-153 cedeu e o trânsito está fluindo em apenas em uma das faixas.

Funcionários e maquinários da concessionária Triunfo Concebra, que administra a via, não param de chegar ao local.

O trecho fica entre Goiânia e Aparecida de Goiânia, na altura do km 508, próximo ao Country Clube. O trânsito, cujo volume é alto, está muito devagar.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) está no local, mas a orientação é para que os motoristas evitem utilizar este trecho da BR-153.

A Prefeitura de Aparecida de Goiânia aponta dois desvios alternativos para os motoristas. O primeiro pode ser feito pela Avenida Bela Vista, no Setor Jardim Bela Vista, depois segue pela Avenida Jataí, Avenida Santana, retornando para a BR-153.

O segundo trecho é pode ser feito pela Avenida Santana, no Bairro Vila Souza, passando pelo polo empresarial de Aparecida de Goiânia e pegando o anel viário para retornar à rodovia.

Esta já é a terceira vez que o trânsito é parcialmente interrompido somente este mês. A primeira, foi no dia 06 de dezembro, voltando a acontecer no último 19.

Em nota, a Triunfo Concebra diz que as equipes de engenharia e consultoria ‘estão avaliando o local e aguardando o laudo geotécnico para melhor detalhamento’.

Com a palavra, a Triunfo Concebra:

A Triunfo Concebra informa que a prioridade é a segurança dos usuários e a garantia de trafegabilidade para os motoristas na BR-153, km 508, sentido sul, portanto será feito um desvio e a pista será fechada para obras.

As equipes de engenharia estão avaliando o local, no primeiro momento pensava-se se tratar de uma acomodação do talude recém executado, mas com a baixa no volume das águas no dia de ontem, foi constado um comprometimento na galeria.



Os próximos passas da concessionária envolvem visitas e laudos técnicos de especialistas geotécnico e de estruturas, uma vez que o problema envolve um estudo em especialidades distintas, e após os estudos e suas conclusões e ações a serem tomadas, a Concessionária seguirá com as obras necessárias de correções.

A Concessionária orienta que os motoristas respeitem a sinalização e sigam as orientações das viaturas no local.