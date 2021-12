Enzo e Valentina já eram! Veja a lista dos 25 nomes de bebês mais comuns de 2021 em Goiás

Nomes populares nos últimos anos, Enzo e Valentina recentemente perderam popularidade entre os pais. De acordo com ranking divulgado pelo Portal da Transparência do Registro Civil, os nomes não figuram nem no top-10 entre os registros em 2021.

A lista apontou quais foram as preferências dos pais neste ano. Nomes que já figuraram na lista em outras oportunidades lideram as escolhas dos genitores.

Entre os meninos, assim como em 2020, o nome mais registrado foi Miguel. No total, 1218 menções ao nome ocorreram em 2021.

Já entre as meninas, Helena ocupou a primeira posição. No total, 982 garotas receberam o nome, seguindo o exemplo de 2020.

Confira a lista com os 25 nomes mais registrados em Goiás em 2021

1. Miguel (1218 registros)

2. Helena (982)

3. Heitor (947)

4. Arthur (937)

5. Alice (922)

6. Gael (800)

7. Davi (741)

8. João Miguel (711)

9. Gabriel (668)

10. Samuel (665)

11. Laura (650)

12. Maria Alice (600)

13. Cecilia (589)

14. Theo (567)

15. Elisa (551)

16. Heloisa (532)

17. Maria Cecília (483)

18. Bernardo (466)

19. Valentina (430)

20. Noah (418)

21. Enzo Gabriel (400)

22. Pedro (394)

23. Isaac (383)

24. Benicio (367)

25. Ravi (354)