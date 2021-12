Pirenópolis ganha espaço exclusivo para casais românticos

Pirenópolis conta com mais uma atração para quem quer curtir uma viagem romântica. Aliás, a experiência é somente para casais, com uma pegada bem intimista – já que até o contato com os demais turistas é reduzido. Esse lugar se trata da estância Moriá Village.

Serão apenas 12 cabanas, todas com terraços com vista para a natureza (rooftop).

“Os casais terão um espaço romântico em que poderão cozinhar o próprio alimento, manter os cuidados exigidos pelo isolamento social e ter privacidade para viver momentos inesquecíveis”, destacou o empresário Neylon Jacob, idealizador do projeto.

No momento, a Moriá Village conta com duas cabanas. A primeira é a Sunset Rooftop House, feita com a estrutura de um contêiner, possuindo um lounge no rooftop e spa privativo.

A segunda é Pop-up Tiny House, uma construção minimalista, também feita com contêiner, que conta com telhado verde, cinema à céu aberto e deck móvel com mesa e camas retráteis.

Segundo Neylon, os dois espaços possuem produtos e serviços exclusivos. A estância ainda oferece uma série de “mimos” aos visitantes, como vinhos especiais e espaços para fazer yoga.

Por fim, o idealizador da Moriá Village afirmou que no lugar foram plantadas cerca de 600 mudas espécies nativas do cerrado, em uma área de mais de 20 mil m².

“Com isso, o objetivo é deixar a estância com 40% da área com árvores nativas”, explicou. A estadia ainda tem uma parceria com a Universidade Federal de Goiás (UFG), para a plantação de mais espécies nos próximos meses.

O Moriá Village fica a 8 km do centro histórico de Pirenópolis, com acesso pela Rodovia GO-431.