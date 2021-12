Triunfo faz sério alerta para quem vai viajar para o Natal e precisa passar pela BR-153

A concessionária da BR-153, a Triunfo Concebra, recomenda aos motoristas que vão pegar a BR-153, saindo de Goiânia para destinos no sentido sul do estado, que redobrem a atenção ao passar pelo km 508, na altura do Country Clube de Goiânia.

Esse trecho se encontra em obras e com desvio – utilizando somente uma pista para os dois sentidos.

Havendo possibilidade, os usuários devem reprogramar as viagens para horários fora dos períodos pico da manhã e tarde, além de respeitar a sinalização e a orientação das equipes de tráfego da concessionária no local, garantindo a segurança viária e também dos trabalhadores.

Painéis eletrônicos estão posicionados em pontos específicos, principalmente porque o tráfego segue em mão dupla por uma das pistas da rodovia neste segmento.

Toda a operação está sendo acompanhada também pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).