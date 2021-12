Jovem invade o Ponto Frio de Anápolis pelo telhado e é achado na tubulação com mais de 20 celulares

A véspera de Natal foi de trabalho dobrado para os funcionários do Ponto Frio, no Centro de Anápolis. Nesta sexta-feira (24), um jovem de 29 anos invadiu a loja pelo telhado e foi achado na tubulação do estabelecimento.

O crime ocorreu por volta das 04h da manhã, quando um indivíduo acessou a loja por meio do telhado. Ele foi localizado após as equipes policiais acessarem as imagens de monitoramento. Ao ser encontrado, o jovem tentou fugir, mas foi contido pelas equipes que estavam no telhado.

Com ele foram encontrados 23 celulares. Cada smartphone vale cerca de R$ 1.600 e o homem revelou a Polícia Militar (PM) que já havia compradores para os aparelhos, mas não revelou quem seriam os receptadores.

Ainda no local foi dada voz de prisão ao autor do crime que foi encaminhado para a Central de Flagrantes.

De acordo com a Polícia Civil, ele será indiciado por três tipificações previstas no artigo 155 do Código Penal, são elas: furto praticado durante o repouso noturno, furto qualificado com destruição ou rompimento de obstáculo consumado e com abuso de confiança ou mediante fraude, escalada ou destreza consumado.