A tradicional época de final de ano é bastante esperada por todos, mas vamos combinar? Existem algumas coisas que ninguém aguenta mais nas ceias.

Algumas piadinhas, mentiras, reclamações e comentários que já se tornaram uma tradição nos cansam demais e já está passando da hora de pontuarmos isso.

6 coisas de final de ano que definitivamente ninguém aguenta mais:

1. Projeto Verão 2022

“Depois do dia primeiro eu começo”, “segunda-feira eu começo” e “ano que vem vai ser diferente” são as típicas frases que ninguém aguenta mais ouvir.

Se você realmente deseja iniciar e permanecer com o projeto fitness, comece. Faça!

2. Uva passas

Mais cansativa que as discussões entre ‘biscoito ou bolacha’, somente a das cozinheiras contra o resto da família.

Isso, porque elas defendem sempre o uso das uvas secas em todos os pratos, especialmente no arroz, salpicão e farofa, enquanto os outros participantes do evento, geralmente, retiram as ‘frutinhas’ da comida.

Chega de uvas passas infiltradas donas Marias!

3. Pergunta dos tios mais velhos

O famoso ‘tiozão’ vem sempre preparado com as mesmas perguntas: ‘e as namoradinhas?’, ‘pavê ou pacumê?’, ‘viu o concurso que abriu?’.

Está chegando 2022, tios. A gente já não aguenta mais!

4. Panetone X Chocotone

Até hoje não entendemos essa rivalidade gratuita entre chocotone e panetone.

É muito simples: aos fãs das frutinhas cristalizadas – o panetone. Já aos fãs de chocolate – o chocotone.

Fim de briga com muita fartura e harmonia.

5. Horário da ceia

365 dias não são nada perto das horas que esperamos para comer a ceia da virada.

É preciso normalizar ‘entradinhas‘ antes de 00h, para não ter ninguém com cara feia de fome.

6. Mensagem de feliz ano novo do ex

Batida e nada original.

A mensagem de feliz ano novo do ex, explicando o quanto sua presença neste ano foi importante na vida dele, é só mais uma desculpa para voltar para sua vida.

Foi o jeito mais fácil que ele encontrou para puxar uma conversa e tentar te fazer esquecer o porquê de não estarem mais juntos.

Não caia nesse golpe!