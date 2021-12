6 coisas que dá para fazer no microondas e você provavelmente não sabia

Podemos afirmar que o microondas se tornou um item essencial em qualquer cozinha, não é mesmo? Afinal, o eletrodoméstico é mil e uma utilidades — desde esquentar aquele almoço de ontem, até preparar grandes receitas. Foi pensando nisso, que hoje vamos te apresentar 6 coisas que dá para fazer no microondas. Veja:

6 coisas que dá para fazer no microondas:

1. Arroz

Primeiramente, por essa você não esperava, né? Mas sim, dá para fazer arroz no microondas. Para isso, você vai dourar o alho e a cebola no microondas. Por meio de um refratário com um pouco de óleo e deixando por 1 minuto na potência máxima. Depois disso, adicione o arroz, sal e água e misture bem, e cubra com uma tampa. Por fim, programe o microondas para 15 minutos na potência máxima. Se, ao final desse tempo, ainda houver água, coloque mais 5 minutos e repita o processo até o arroz estar sequinho.

2. Penne ao molho de queijo

Vamos lá, para essa receita você vai colocar o macarrão em um recipiente que pode ir no eletrodoméstico, junto da água e do sal, por 4 minutos. Enquanto isso, não deixe a água subir e derramar. Logo, se isso acontecer, desligue por uns instantes até abaixar e vá colocando mais tempo aos poucos até que a massa esteja cozida.

Assim, quando chegar no ponto, adicione o leite, a manteiga, o queijo, sal e pimenta do reino e misture bem, até que o queijo derreta e se incorpore. Se necessário, coloque por mais alguns segundos no micro-ondas para derreter o queijo.

3. Creme de mandioquinha

Aqui vai mais uma receita deliciosa! Assim, em um recipiente adequado, coloque um tablete de caldo de legumes e água, e depois cozinhe por 1 minuto. Depois disso, adicione a mandioquinha, misture bem, tampe e leve ao micro-ondas até a mandioquinha cozinhar. Em seguida, bata a mandioquinha no liquidificador com ½ xícara (chá) de água, até obter um creme homogêneo.

Por fim, retorne a mandioquinha ao pote, misture manteiga, sal e pimenta e leve-a de volta ao micro-ondas por 1 minuto na potência máxima. Finalize com cebolinha fresca picada por cima.

4. Brigadeiro

É claro que não íamos deixar as sobremesas de fora do nosso check list. Basicamente, misture o leite condensado, o chocolate em pó e a manteiga em um refratário que possa ir ao microondas. Depois disso, deixe no eletrodoméstico por 7 minutos na potência máxima ou utilize a tecla “brigadeiro” do seu aparelho. De tempos em tempos, abra o microondas, retire a vasilha e misture um pouco. Ao final do tempo, retire, mexa novamente e coloque na geladeira para esfriar.

5. Pudim de leite

Para essa receita você vai precisar adicionar duas colheres de água e de açúcar em um pote pequeno e depois 30 segundos no microondas. Depois, retire para misturar de novo e vá repetindo esse processo até formar a calda caramelizada. Reserve em uma forma pequena.

Para o pudim, você vai precisar bater os ingredientes de costume da massa em um liquidificador e despejar no pote que estiver a calda. Assim, leve ao microondas por 2 minutos, parando a cada 30 segundos para ver se está no ponto certo. Em seguida, deixe esfriar em temperatura ambiente e leve à geladeira por mais ou menos 2 horas até endurecer.

6. Bolo de chocolate

Por fim, em uma vasilha, misture a farinha de trigo, o açúcar e o achocolatado. Depois, adicione os ovos e o óleo e continue mexendo até ficar bem homogêneo. Agora, adicione o leite e o fermento e misture mais uma vez. Em uma forma (que não seja de alumínio) untada, despeje a sua mistura e leve ao microondas por 6 minutos na potência máxima. Além disso, ele quer dar um toque especial, você pode derreter um chocolate e usá-lo como calda para o bolo!

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!