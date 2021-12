Os desafios que superamos em 2021 são a base de dias melhores em 2022

Quando o ano de 2021 se iniciou, eu havia acabado de sair de uma campanha eleitoral na qual terminei em terceiro lugar, mas que foi uma grande oportunidade para apresentar as ideias e propósitos do nosso grupo político para Anápolis. Ali foi plantada uma semente muito promissora, mas que precisava ser bem cuidada para crescer e dar bons frutos adiante. Me vi diante de um desafio complexo para quem tinha acabado de estrear na vida pública: fazer uma política de resultados, que era o que havíamos proposto na campanha, visando melhorar de verdade a vida das pessoas, mas sem um mandato nas mãos.

Estávamos numa fase mais dura da pandemia, no auge da segunda onda e sem uma perspectiva clara sobre o futuro. Mas para mim estava evidente ali que o momento era de somar, superar divergências para buscar convergências e, principalmente, trabalhar com os instrumentos que eu tinha ao meu alcance para dar alguma contribuição à nossa cidade.

Foi o que fiz. Quando busquei um Brasília a primeira audiência em um ministério, ouvi de alguns aliados a seguinte pergunta: “Márcio, como você vai ser recebido por um ministro para pedir benefícios para Anápolis se você não tem um mandato para abrir as portas?”. A pergunta era pertinente, porque nem eu sabia exatamente como conseguiria este tipo de acesso.

Mas corri atrás e logo percebi que minha persistência entusiasmou muitos amigos com maior acesso em Brasília, que acabaram me ajudando a abrir essas portas. E assim fiz o trabalho de levar as demandas de Anápolis ao governo federal e ao governo estadual, atuando como um interlocutor de segmentos da população junto a quem pode resolver de fato os problemas.

Estive neste ano com os ministros João Roma (Cidadania), Tarcísio de Freitas (Infraestrutura), com diversos secretários do governo do Estado, prefeitos e vereadores de Goiás buscando dar soluções a problemas diversos , sendo a sempre muito bem recebido, felizmente.

Como registrei uma parte deste verdadeiro trabalho de formiguinha nas redes sociais, ele acabou ganhando visibilidade e comecei a ser procurado por lideranças de outros municípios, tanto do Poder Público quanto do setor produtivo, que buscavam também articular soluções para suas demandas. Pra mim foi uma honra pela confiança no nosso trabalho e também uma oportunidade de conhecer melhor a realidade de dezenas de cidades, o que me permitiu constatar: em que pesem as particularidades de cada local, grande parte das demandas reprimidas se repetem nos municípios e existem caminhos factíveis para solucioná-las.

Esse conhecimento que adquiri ao ampliar minha base de relacionamentos para além de Anápolis foi o grande combustível neste ano para meu entusiasmo e o fortalecimento da minha crença na política como instrumento de transformação social. O Brasil tem carências evidentes (muitas delas históricas) nas mais diversas áreas, mas tem muita gente boa se empenhando para resolvê-las.

Assim como existem dificuldades e maus exemplos por todos os lados, existem também soluções e bons projetos que servem de inspiração, seja no setor público ou na iniciativa privada. Meu propósito para 2022 continua sendo o mesmo para 2021: estar ao lado de pessoas comprometidas com Goiás e com o Brasil para transformar nossa sociedade. Com o mesmo entusiasmo e dedicação de sempre.

Márcio Corrêa é empresário e odontólogo. Preside o Diretório Municipal do MDB em Anápolis. Escreve todas as segundas-feiras. Siga-o no Instagram.

As ideias e opiniões expressas no artigo são de exclusiva responsabilidade do autor, não refletindo, necessariamente, as opiniões do Portal 6.