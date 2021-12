6 coisas que dá para fazer no liquidificador e você provavelmente não sabia

Se você odeia desorganização na hora de cozinhar e ainda busca praticidade, você está no lugar certo! Hoje reunimos alguns vídeos de receitas deliciosas que são feitas no liquidificador. Não suja muita louça e ficam prontas rapidinho. Por isso, já pegue logo o seu eletrodoméstico e veja coisas que dá para fazer no liquidificador. Acompanhe!

6 coisas que dá para fazer no liquidificador:

1. Pão de queijo

Começamos com essa delícia. Afinal, quem não curte um pãozinho de queijo quentinho? Agora, com certeza, nunca passou na sua cabeça que a massa desse lanche poderia ser feita no liquidificador, né? Assim, assista ao vídeo e aprenda:

2. Biscoito de polvilho

Em seguida, pegue o óleo, ovos, leite, polvilho azedo e sal, e jogue tudo no liquidificador, pronto! Fácil assim você tem biscoito de polvilho caseiro, veja:

3. Pão

Agora, veja só: unindo poucos ingredientes dentro do seu eletrodoméstico multiuso, sai um pão fresquinho. E o melhor de tudo: em 30 minutos!

4. Pizza

Mas é claro que não íamos deixar a massa de pizza de fora do nosso checklist. No geral, com um pouco de açúcar, sal, óleo, farinha de trigo, fermento biológico seco, leite morno e um ovo, conseguimos preparar uma pizza deliciosa. Porém, é claro que o recheio fica por sua conta. Acompanhe:

5. Torta doce

Enquanto isso, sabia que apenas em 40 minutos, conseguimos preparar um lanche doce no liquidificador? Assim, com poucos ingredientes, conseguimos uma torta doce sem precisar ter muito trabalho na preparação. E, mais uma vez, o recheio e cobertura é por sua conta!

6. Mousse de chocolate

Por fim, trouxemos essa deliciosa sobremesa, que tem em sua base o leite condensado. Além disso, você ainda pode servi-la em potinhos separados e até usar em festas de aniversário. Veja agora como fazer mousse de chocolate no liquidificador:

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!