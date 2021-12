Qual seu cantor anapolino favorito?

Quem circula pelos bares e restaurante anapolinos está acostumado a ouvir o talento de Carlinhos Trivelli, outros já são fãs do Celso Galvão, que chegou a participar do The Voice, programa global. A afinação de Lauro Almeida também impressiona, seu inglês perfeito também é sensação. Victor Telles sempre arrebenta com interpretações viscerais. Gabriel Nandes que vem conquistando fãs em todo país com seu estilo pop.

Seja no forró ou na MPB, a sanfona de Zé Américo é sempre convidativa. O artista aprendeu sem estudar partituras, é puro ouvido e talento. Jerominho trouxe do seu pai Nani o encanto dos boleros e o saudosismo das décadas passadas. Calello trouxe as batidas aceleradas do rock e Pablo Prates ritmou novos acordes a clássicos entre mandalas e explosão vocal.

Mas elas também cantam, Paulinha Godoy, Carol e as Marias cada vez mais teimosas, Maísa Luckman. Sunara Mello é outra que atrai multidões. Tem Richardson e sua performance múltipla, Alessandro no pop rock, Igor Rodrigues fazendo Fagner como ninguém.

E no samba…ah, tem Sambaixada, Seis tá bom, e muitos outros grupos explodindo por aí. Vinicius e Venancio cresceram nos palcos e mostram que o sertanejo e música raiz tem espaço.

Há talentos e mais talentos, e muitos outros que não cabem num único texto. Mas responda sinceramente, do fundo do coração. Qual o seu favorito?

Marcos Carvalho é professor, psicólogo e servidor público federal. Atualmente vereador em Anápolis pelo Partido dos Trabalhadores. Escreve todas às terças-feiras. Siga-o no Instagram.

As ideias e opiniões expressas no artigo são de exclusiva responsabilidade do autor, não refletindo, necessariamente, as visões do Portal 6.