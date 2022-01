Receita de Bala de Coco Caramelizada: aprenda a fazer em casa esta delícia

Se você quer uma forma de embarcar em um túnel do tempo para a sua infância e sentir até o gostinho dela, você está no lugar certo! Hoje trouxemos uma deliciosa e doce Receita de Bala de Coco Caramelizada. Veja o passo a passo e compartilhe com seus amigos!

Receita de Bala de Coco Caramelizada:

Você vai precisar de:

Para a Bala:

1 lata de leite condensado

100g de coco ralado

Uma colher (sopa) de margarina

Para a Calda:

2 xícaras (chá) de açúcar refinado

1 xícara (chá) de água

1 colher (sopa) de vinagre branco

Modo de Preparo da Bala:

Primeiramente, em uma panela adicione o leite condensado, o coco ralado e a margarina. Assim, leve ao fogo baixo e mexa sem parar até desgrudar completamente do fundo da panela, não pode ficar muito mole.

Por fim, retire do fogo e deixe esfriar completamente. Depois, unte as mãos com manteiga ou margarina e faça bolinhas com esse doce de coco.

Modo de Preparo da calda:

Enquanto isso, em uma panela, junte o açúcar com a água e o vinagre. Assim, mexa bem até dissolver o açúcar e leve ao fogo médio. Inclusive, depois que você levar ao fogo não mexa mais para não açucarar a calda.

Logo, quando ferver e ficar em tom de caramelo, desligue o fogo. Vale lembrar que, para saber o ponto exato da calda, basta pegar uma gotinha com a ponta de uma colher e pingar em um prato limpo, se fizer um estalinho é porque está no ponto certo.

Em seguida, passe as balas na calda com a ajuda de um garfo ou espetadas em um palito de dente. Além disso, acomode as balas em uma forma untada ou em uma folha de papel manteiga.

Por último, espere até que as balas sequem completamente e fiquem bem durinhas. Está pronto! Rende 22 balas de coco caramelizada.

