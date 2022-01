Um grande sonho idealizado nas telas de cinemas desde muitos anos é a fonte da juventude, onde pessoas com mais idade entram na água mágica e saem restauradas, novas e cheias de colágeno.

Mas como vivemos na vida real, temos que nos contentar em buscar nosso rejuvenescimento com o que nos resta.

O colágeno é uma proteína encontrada em nosso organismo, sendo o grande responsável pelo aspecto viçoso da pele. No entanto, com o passar do anos, vai deixando de ser produzido pelo corpo aos poucos.

Essa escassez é o que resulta nas rugas, linhas de expressões e contorno facial ‘caído’.

Mas calma! Existe uma série de alimentos que incentivam a produção desta proteína. Acompanha aí.

6 alimentos ricos em colágeno que você precisa passar a consumir:

1. Carnes

Carnes são fontes de proteínas, que auxiliam o corpo a produzir o colágeno.

Em um comparativo, uma cápsula industrializada contém 02g de proteína, enquanto em 100g de carne (pedaço de bife) é possível consumir 22g. Além disso, o índice de absorção é 100%.

Dica: Quanto mais macia a carne, maior a quantidade deste componente.

2. Ovo

O ovo é um dos queridinhos em quase todas as dietas possíveis.

Isso porque, trata-se de um alimento extremamente nutritivo, rico em proteínas, que por sua vezes, favorecem a produção de colágeno.

Com maiores índices de colágeno no corpo, maior a sustentação da pele, menos flacidez e, claro, músculos mais resistentes.

3. Alho

Este alimento é bastante tradicional em quase todas as cozinhas brasileiras e possui enxofre, taurina e ácido lipoico, que são capazes de estimular a produção de colágeno no corpo.

O indicado é que se consuma em média um dente de alho diariamente.

4. Aveia

A aveia é uma grande fonte de silício, agindo diretamente na produção de colágeno e elastina.

Além disso, pessoas que consomem aveia de maneira regular consegue encontrar outros benefícios como ferro, magnésio, fósforo, zinco, manganês, vitamina B1 e vitamina B5.

5. Peixes

É essencial destacar esses animais, em especial a sardinha e o salmão.

Peixes são fonte de Ômega-3, que por sua vez, é uma gordura excelente para o nosso corpo e auxilia ainda em uma outra série de fatores, além da produção de colágeno e a aparência viçosa da pele.

6. Frutas vermelhas

Crancerry, groselha, amora, framboesa e morango são frutas indispensáveis para quem deseja manter uma pele esticadinha e rica em colágeno.

Além de serem pouco calóricas, em especial o morango, elas contêm vitamina C.

Ou seja, oferecem ações antioxidantes, atuando no combate aos radicais livres e impedindo que o envelhecimento precoce aconteça.