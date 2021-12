Receita de Ovos no Purgatório: aprenda a fazer em casa essa delícia simples e saudável

Já ouviu falar em Ovos no Purgatório? Basicamente, esse prato com nome pra lá de inusitado é uma delícia e com certeza vai te surpreender. Por isso, pegue os tomates e temperos de sua preferência e vem aprender essa Receita de Ovos no Purgatório!

Receita de Ovos no Purgatório:

Você vai precisar de:

1 panela que possa ir ao forno

5 tomates grandes e bem maduros batidos no liquidificador

1 cebola grande

1 dente de alho

Sal a gosto

Pimenta-do-reino a gosto

1 colherzinha de café de orégano

6 ovos

1/2 copo de água

1 xícara de salsa e cebolinha cortadas bem fininhas

5 colheres de azeite

Modo de preparo:

Primeiramente, refogue no azeite, o alho, depois a cebola, acrescente os tomates que foram batidos, juntamente com o sal, a pimenta e o orégano. Em seguida, deixe ferver até o molho encorpar um pouco e adicione a salsinha e cebolinha verde.

Assim, quando o molho estiver cozido, temperado e com sabor, quebre os ovos um a um e coloque-os com cuidado para não quebrarem dentro deste molho. Por fim, tampe a panela e leve ao forno quente, por 5 minutos, aproximadamente, até os ovos cozinharem.

