Boa notícia para moradores de todo o país que não aguentam mais cobrança de banco

Campanha do Serasa segue em vigor até o dia 30 de junho

Davi Galvão - 20 de junho de 2025

Pessoa manuseando dinheiro. (Foto: Reprodução/Agência Brasil)

O Serasa anunciou um novo mutirão de renegociação de dívidas bancárias, em parceria com as mais de 10 mil unidades do Correios espalhadas pelo Brasil.

Em um cenário de aumento da inadimplência no país, que já soma 77 milhões de brasileiros com nome negativado, os interessados poderão comparecer em qualquer unidade do Correios para renegociar os débitos.

A ação reúne mais de 50 instituições financeiras e oferece condições especiais, como parcelamentos facilitados e descontos que podem chegar a 97%.

O foco é exclusivamente em dívidas com bancos, que representam a maior parte das pendências financeiras no Brasil. Segundo dados do Serasa, 35 milhões de consumidores estão com débitos bancários — 11 milhões deles devendo apenas a essas instituições. No total, são mais de 65 milhões de dívidas ligadas ao setor bancário.

De acordo com o Mapa de Inadimplência do Serasa, divulgado em maio, bancos e cartões de crédito respondem por 27,8% das dívidas que resultaram em negativação. As contas de serviços essenciais, como luz, água e gás, aparecem logo em seguida, com 20,3%. As financeiras, empresas que oferecem crédito fora do sistema bancário, concentram 19,3% das pendências.

A campanha segue em vigor até o dia 30 de junho.

